D'où viennent ces affiches publicitaires antivax visibles à Toulouse ?

Un compte Twitter s’est d’ailleurs félicité de cette "très belle initiative à Toulouse avec ces 100 affiches du CSI et Reinfo". Et en effet, sur ces affiches, figurent plusieurs signatures : le Conseil scientifique indépendant, Reinfo Covid et Reinfo Liberté. Ces trois mouvements associatifs, plus ou moins créés et composés des mêmes acteurs, sont tous animés par une opposition farouche à la gestion de l’épidémie par les autorités et à la campagne de vaccination contre le covid.

Au sein de ce microcosme souvent conspirationniste, gravitent des spécialistes de la santé ayant trouvé un public sur les réseaux sociaux : le controversé anesthésiste-réanimateur Louis Fouché ou encore le médecin Christian Perronne. Ce conseil scientifique s’étant autoproclamé indépendant, par opposition au véritable conseil scientifique, organisme quant à lui des réunions publiques, qu'il diffuse en direct sur sa chaine Youtube. Y participe régulièrement Laurent Muchielli, ce sociologue spécialisé dans la délinquance devenu expert de la crise sanitaire. Cette campagne publicitaire est donc à l’initiative de ces collectifs qui, chose surprenante, n’ont pas communiqué officiellement dessus. Si Reinfo Covid n’était pas encore revenu vers nous, Reinfo Liberté a pu toutefois confirmer en être à l'origine à nos confrères de Libération.