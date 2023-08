Le comité Miss Univers rompt ses liens avec sa franchise en Indonésie, accusée de harcèlement sexuel

L'avocate des sept finalistes, Mellisa Anggraini, a annoncé mardi le dépôt de plainte des candidates du concours qui s'est tenu du 29 juillet au 3 août à Jakarta. Elle a expliqué que des représentants de la société, PT Capella Swastika Karya, qui organise le concours Miss Univers Indonésie, leur avaient demandé de se déshabiller au motif de rechercher toute trace de "cicatrice, cellulite ou tatouage" et cinq d'entre elles ont même été photographiées, a précisé Mellisa Anggraini. La police de Jakarta a aussitôt indiqué que les plaintes seraient instruites et pourraient servir "de base pour de plus amples investigations".