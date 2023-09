Le Conseil d'État valide l'interdiction de l'abaya à l'école

L'association ADM avait saisi le juge administratif, estimant que cette interdiction risquait de créer "un profilage ethnique", et portait "atteinte aux droits de l'enfant, car elle vient viser principalement les enfants présumés musulmans". "Cette restriction de l'abaya risque encore de stigmatiser davantage les musulmans et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux sur les plans social, culturel et éducatif", ajoutaient ses avocats.

Pour le juge des référés, "cette interdiction ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination".

Il estime que "le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves". Et conclut : "la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion".