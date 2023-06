Le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues en 2024 : comment font nos voisins européens ?

L’examen du véhicule devra porter "sur l'ensemble des champs de contrôle (sécurité, pollution atmosphérique et sonore)" mais sera "fortement simplifié" avec un nombre de points de contrôle divisé par quatre par rapport aux voitures, soit une trentaine environ. En Belgique, tous les cyclomoteurs doivent suivre un contrôle technique non périodique puis à chaque nouvelle immatriculation. Le contrôle technique belge porte sur l'identification du véhicule, la direction, les éléments de freinage, de visibilité, les essieux. les roues, suspension, pneumatiques, l'éclairage et autres éléments du circuit électrique sont passés au crible. Tout comme le châssis et ses accessoires. Évidemment, les nuisances (bruit et pollution) sont évaluées.