Le coût de la rentrée universitaire franchit la barre des 3000 euros : les chiffres phares de l'enquête de la Fage

Il ne cesse de grimper. Selon la dernière enquête de la Fédération générale des associations étudiantes (Fage) publiée ce mercredi 16 août, le coût de la rentrée universitaire et de la vie pour les étudiants atteint en moyenne 3024,49 euros en 2023. Le calcul comprend à la fois les frais de la vie courante, les frais spécifiques à la rentrée universitaire ainsi que les frais modulables, tels que les frais de transports entre les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer vers, ou depuis, la métropole.