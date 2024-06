Le "dark factor" est un concept psychologique pour déterminer une personnalité toxique au comportement malveillant et destructeur. Il comporte trois traits de personnalités qui se manifestent à des degrés très élevés. Une personne sur 20 serait touchée par le dark factor".

Comment savoir si une personne est foncièrement toxique et malveillante ? C’est une grande question à laquelle la psychologie moderne a tenté de répondre. En 2002, les psychologues Delroy L. Paulhus et Kevin M. Williams ont théorisé le "dark factor" ou la triade noire en français. Ce Dark Factor regroupe trois aspects de la personnalité problématique que l’on retrouve chez les personnes destructrices. Pour les chercheurs de l’université de Copenhague, cette triade noire est “une tendance à poursuivre impitoyablement son avantage propre, même lorsque cela nuit aux autres ou même dans le but de nuire aux autres pour les personnes très toxiques, tout en ayant des convictions qui justifient ces comportements”.

Quels sont ces trois traits ?

Selon Delroy L. Paulhus et Kevin M. Williams, le dark factor comprend le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme. Dans leur étude, les deux psychologues ont relevé que "les psychopathes subcliniques se distinguaient par un faible névrosisme ; les machiavéliques et les psychopathes manquaient de conscience ; le narcissisme a montré de petites associations positives avec la capacité cognitive".

Concrètement, le narcissisme, référence au célèbre mythe de Narcisse, se caractérise par "un sentiment exagéré d'importance personnelle, une admiration excessive de soi-même et un besoin constant d'attention et d'admiration des autres", explique la psychopraticienne Geneviève Schmit interrogée par Marie-Claire. Elle poursuit "les individus machiavéliques sont caractérisés par leur propension à manipuler les autres pour atteindre leurs objectifs personnels" et enfin "la psychopathie est caractérisée par des traits tels que l'absence de remords ou de culpabilité, un comportement impulsif, une superficialité émotionnelle et un manque d'empathie envers les autres".

Comment déterminer ce "dark factor" ?

"Même si ces traits sont associés à des comportements problématiques et potentiellement nuisibles, il ne faut pas conclure automatiquement que toutes les personnes avec ces traits seront dangereuses", temporise la psychopraticienne. Nous avons tous un petit degré de narcissisme et ce n’est pas forcément nuisible. Ces traits deviennent pathologiques lorsqu’ils se manifestent à un degré élevé et mènent alors à des comportements destructeurs. Un questionnaire est disponible depuis 2020 pour déterminer le degré de manifestation. En moyenne, une personne sur 20 serait touchée par le "dark factor".