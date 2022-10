Le démarchage téléphonique sera bientôt interdit le week-end : nos solutions pour retrouver la tranquillité

Qui a envie d’être dérangé à toute heure de la journée par un opérateur téléphonique essayant de vendre des cuisines équipées ou des assurances ? Personne, à vrai dire. À compter du 1er mars 2023, les appels à caractère commercial ne seront possibles qu'en semaine, de 10h et 13h et de 14h à 20h. Ils seront proscrits en dehors de ces horaires ainsi que le week-end et les jours fériés. Dans un arrêté publié vendredi matin au Journal officiel, le gouvernement a fixé les modalités d’application de la loi encadrant le démarchage téléphonique. Une même entreprise ne pourra pas non plus tenter de joindre un consommateur plus de quatre fois par mois et devra attendre 60 jours pour le relancer en cas de refus. En attendant, voici quelques astuces pour se protéger contre le démarchage téléphonique.