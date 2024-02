Le digestif après un repas aide-t-il vraiment à digérer ?

Nombreux sont ceux qui ne résistent pas à la tentation d’un petit "digeo" après un bon repas. Censé permettre de terminer le repas sur une note fraîche et sucrée, il est aussi réputé pour faciliter la digestion. Si certains assurent ressentir une sensation de bien-être, l’alcool est-il vraiment bénéfique pour notre système digestif ?

Quel plaisir de se retrouver à table, de partager un bon dîner et de passionnantes discussions entre amis, collègues de bureaux ou en famille. Il arrive parfois, en bon épicurien, qu’on se laisse emporter par la bonne humeur et la convivialité. Au point d’accepter un "dernier verre", le célèbre digestif ! Celui qui désigne les liqueurs ou l’alcool pris en fin de repas aurait pour vertu de faciliter la digestion et d’apaiser les lourdeurs d’estomac. Mythe ou réalité ? Mauvaise nouvelle pour les amateurs : le cognac, l’armagnac, le porto, le whisky ou encore les eaux-de-vie vont avoir l’effet inverse sur votre corps. D’après une étude relayée par Futura Sciences, la digestion d'une personne ayant consommé un verre de digestif pourrait prendre jusqu’à neuf heures après un repas copieux, contre six heures seulement pour un buveur d’eau.

Non, l’alcool n’aide en rien la digestion

Bien que son nom le suggère pourtant, le digestif, aussi appelé "digeo" ou pousse-café, n’aide pas à la digestion. Au contraire, il la ralentit. Pire encore, il vient mettre le désordre dans votre estomac. En effet, l’alcool à plus de 15°C bloque la sécrétion de gastrine. Cette hormone, qui contrôle l’acidité de l’estomac, est essentielle pour bien digérer les aliments.

Si la plupart des aliments sont généralement broyés par l’estomac, l’alcool, lui, ne subit aucune modification, il est directement absorbé par l’estomac. Autrement dit, le digestif risque davantage de vous plier en deux que de vous aider à dormir paisiblement sur vos deux oreilles.

À quand remonte cette tradition ?

L’idée de se servir un verre d’alcool après les repas remonte au Moyen Âge, époque à laquelle on finissait de manger avec un verre d’hypocras. Cette boisson sucrée à base de vin et d’épices était censée être l’un des meilleurs alliés pour la digestion. Si la tradition est restée, il semble que le petit verre en fin de repas soit malgré tout de plus en plus mis de côté. La boisson idéale pour vous assurer une nuit tranquille reste encore l’eau plate, ou encore le thé ! Fenouil, camomille, verveine, menthe…

Les tisanes à base de plantes sont également réputées pour soulager l’inconfort intestinal. La réglisse, par exemple, est connue pour ses fonctions réparatrices et protectrices sur la muqueuse de l’estomac. En cas de brûlures d’estomac, la menthe peut aider à vous soulager. En tisane, les graines de coriandre sont conseillées pour combattre les ballonnements et lutter contre les digestions difficiles, au même titre que le fenouil ou l’aneth doux.