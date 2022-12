Accusé de sexualiser les enfants, le directeur artistique de Balenciaga s'excuse après une campagne polémique

"Je veux m'excuser personnellement pour le mauvais choix artistique (...) et j'assume ma responsabilité." Par ces mots, le styliste géorgien et directeur artistique de Balenciaga, s'est excusé "personnellement", à la suite d'une campagne malencontreuse, mêlant des enfants et des accessoires sexuellement connotés.

"Si j'ai voulu parfois provoquer à travers mon travail, je n'ai jamais eu l'intention de le faire avec un sujet aussi horrible que la maltraitance des enfants, que je condamne", a-t-il poursuivi à travers une message posté sur Instagram. Cette campagne ratée place le créateur sur la sellette : bien qu'habitué des provocations et auteur de défilés dérangeants porteurs de messages sociétaux, Demna a reconnu avoir cette fois manqué sa cible.