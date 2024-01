Le fiel de bœuf : ce produit redoutable qui s'attaque à toutes les taches

Produit ancestral, le savon de fiel de bœuf a été le meilleur ami de nos ancêtres. Économique et naturel, c'est un puissant dégraissant et un super détachant. On vous explique comment l'utiliser dans l'entretien de la maison.

Réalisé à partir de bile de bœuf, il peut être associé à du savon de Marseille pour une meilleure conservation. La bile renferme des acides naturels qui permettent de dissoudre le gras, mais aussi des éléments lipoïdiques qui dissolvent les colorants. Le savon de fiel de bœuf a été quelque peu oublié avant de retrouver sa place dans les magasins. Il séduit de nouveau, car c'est un produit entièrement naturel, économique, écologique et sans danger pour la santé, contrairement aux produits d'entretien chimiques.

Le fiel de bœuf, efficace pour détacher le linge

Vin, herbe fraîche, peinture, sang, fruit... Rien ne résiste à ce savon miracle. En effet, le fiel de bœuf est un puissant détachant qui a le super-pouvoir de s'attaquer à n'importe quelle tache, même les plus tenaces. Par ailleurs, il peut s'utiliser sur tous les types de textiles, même les plus délicats comme la soie. Pour cela, on opte pour sa forme solide. On humidifie le linge taché et on frotte le savon de fiel de manière énergique. On laisse agir une quinzaine de minutes avant de le rincer et de le mettre à la machine à laver.

Le fiel de bœuf, redoutable contre la graisse

Il arrive que l'on se retrouve avec de la graisse brûlée quasiment impossible à décoller au fond de nos casseroles. Le savon de fiel va vous en débarrasser en quelques minutes. Pour cela, on verse du savon liquide dans la casserole puis on ajoute de l'eau bouillante. On laisse agir. Quand l'eau est totalement froide, on verse le contenu de la casserole et on la rince. La graisse aura disparu comme par magie.

Le fiel de bœuf, le meilleur ami des sols

Le sol de votre cuisine est particulièrement encrassé et rien ne semble venir à bout des taches ? Pour que votre pièce retrouve sa propreté, on verse du savon liquide sur la zone à nettoyer, on étale à l'aide d'une éponge et on laisse agir pendant une dizaine de minutes. On rince ensuite abondamment à l'aide d'une serpillière et on sèche. Le fiel de bœuf va décaper le carrelage et lui rendre son aspect originel.

Le fiel de bœuf, pour nettoyer les meubles

Nos meubles ne sont pas à l'abri des taches et ils peuvent aussi s'encrasser. Pour leur rendre une deuxième jeunesse, il suffit de frotter la zone avec un pain de savon de fiel. On rince ensuite avec un chiffon humidifié puis on sèche. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un tapis taché ou sur un canapé en tissu. Dans ce cas, il est préférable d'agir le plus rapidement et de ne pas attendre que la tache sèche.