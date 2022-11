Le gaspillage alimentaire, un coût annuel de 16 milliards d'euros en France ?

Sur son site, le ministère de la Transition écologique rapporte "les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros". Si cela semble étayer les propos de Karl Olive, c'est vers la source originelle de ce chiffre qu'il faut se tourner pour en savoir plus et l'analyser en détails. En effet, ce n'est pas le ministère qui a directement évalué le montant en question, mais une agence publique, l'Ademe. En charge de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, elle a réalisé en 2016 une vaste étude visant à "qualifier et quantifier les pertes et gaspillages alimentaires dans les principales filières de l’alimentation et sur l’ensemble des étapes, de la production à la consommation". Un travail qui cherchait en parallèle à "identifier des initiatives et des pistes de réduction des pertes et gaspillages alimentaires".

Qu'apprend-on à la lecture du rapport final ? Que "10 millions de tonnes de produits alimentaires sont détournés chaque année de l’alimentation humaine". Des volumes énormes, au coût tout aussi important. "La valeur théorique de ces produits, s’ils étaient valorisés en alimentation humaine, est évaluée à 16 milliards d’euros", assure l'Ademe. On retombe ici sur les données avancées par le député Renaissance.