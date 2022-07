Le gouvernement veut réautoriser des chasses traditionnelles d’oiseaux, suspendues par le Conseil d'État

Le gouvernement insiste, au risque de contrevenir au droit européen. L'exécutif a mis en consultation plusieurs projets d'arrêtés portant sur des chasses traditionnelles d'oiseaux, pourtant retoquées en 2021 par le Conseil d’État.

Les textes, ouverts à la consultation du 21 juillet au 10 août, portent sur "la capture de vanneaux huppés et de pluviers dorés à l’aide de filets" dans les Ardennes. Mais aussi sur "la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes (filets)" en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, ainsi sur celle d'alouettes des champs à l'aide de matoles (cages). Les projets d'arrêtés permettraient la capture de plus de 100.000 oiseaux de ces différentes espèces.