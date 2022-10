Le gouvernement veut y éviter une "ZAD" : Sainte-Soline, le nouveau Notre-Dame-des-Landes ?

Une ZAD, acronyme pour "zone d'aménagement différé" transformé par les opposants en "zone à défendre", est un "espace, le plus souvent rural, occupé par des militants s'opposant à un projet d'aménagement qu'ils estiment inutile, coûteux et susceptible de porter atteinte à l'environnement et à l'intérêt des populations locales", selon la définition du Larousse. Les "zadistes" y vivent alors de manière autonome. "Du temps de la splendeur de Notre-Dame-des-Landes, il y avait au cœur de la ZAD ce qu'on appelait le village anti-autoritaire", expliquait en 2020 à TF1info Christophe Bourseiller, essayiste spécialisé dans les extrémismes politiques.

Les manifestants contre les bassines dans les Deux-Sèvres assurent toutefois ne pas se reconnaître dans ce genre de dispositifs. "L'objectif n'est pas d'organiser une ZAD", mais "d'être sur ce terrain pour surveiller le chantier" à partir d'une tour de guet en bois, construite durant le week-end, a expliqué à l'AFP Jean-Jacques Guillet, un porte-parole du mouvement.