Le gui est-il dangereux pour le chat ?

Une vieille tradition porte-bonheur veut qu'on s'embrasse sous le gui durant les fêtes de fin d'année. Pourtant, cette plante est particulièrement toxique pour nos animaux de compagnie. Elle doit être placée hors de portée du chat ou, mieux, évitée dans l'habitat du félin.

Porteur des mille vertus qu'on lui attribue depuis l'Antiquité, le gui est encore incontournable dans la décoration de Noël traditionnelle. Mais si vous avez un chat, il vaut mieux renoncer aux traditions et se passer de gui. Voici pourquoi.

Quelles parties du gui sont dangereuses pour les chats ?

Toutes ! Le gui (Viscum album) est une plante parasite qui prend racine directement sur les arbres, où il forme de jolies boules de branches entrelacées. Ses baies sont de petite taille, rondes et blanches. Tout cela est attirant pour le chat. Sans conscience du danger, il n'hésitera pas à jouer avec les fruits du gui roulant au sol comme des billes et à grignoter les feuilles et les rameaux pour démêler la pelote végétale. Tous contiennent de la viscotoxine, un vrai poison pour les chats et les autres animaux de compagnie !

Quels sont les symptômes d'une intoxication au gui ?

Dès quelques heures après l'ingestion de la viscotoxine, les symptômes apparaissent en nombre chez le chat intoxiqué. Aux niveaux digestif et rénal, on observe des vomissements, des diarrhées, une hypersalivation, une soif apparemment insatiable et une production d'urine anormalement importante. Sur le plan du cœur, le gui est connu pour être un hypotenseur. Le rythme cardiaque se trouble, faiblit et ralentit, parfois jusqu'à l'arrêt cardiorespiratoire. Le chat peine à respirer correctement. Les pupilles sont dilatées et la troisième paupière devient visible. Le système nerveux n'est pas non plus épargné. Le chat souffre de troubles de l'équilibre, de paralysie et de convulsions. Il peut sombrer dans le coma.

Bien sûr, il s'agit d'un catalogue des symptômes courants. Ils varient en intensité selon la quantité de poison ingérée et son ratio avec le poids de l'animal.

Que faire en cas d'ingestion de gui avérée ou suspectée ?

Une ingestion importante de gui peut être mortelle pour le chat, selon le Centre Antipoison Animal. Il est donc essentiel d'agir vite et de contacter votre cabinet vétérinaire en urgence en lui précisant la nature du poison ingéré (la viscotoxine du gui). Bien souvent, l'hospitalisation de l'animal s'impose afin de surveiller la gravité de l'intoxication alimentaire. Il n'existe à ce jour aucun antidote, mais le vétérinaire peut soulager les symptômes séparément par un lavage d'estomac, l'oxygénothérapie, un pansement gastrique… Quant au cœur du chat, il fera l'objet d'une vigilance redoublée jusqu'à ce qu'il ait retrouvé et maintenu un rythme normal.

Pour éviter cette intoxication grave à votre compagnon à quatre pattes, évitez d'utiliser le gui en décoration intérieure, même pendant les fêtes ! Si vous en avez dans votre jardin, ramassez régulièrement les rameaux et les baies tombés au sol.