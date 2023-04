Le jour où... les femmes ont obtenu le droit de vote en France

Un an plus après, les Françaises votent pour la première fois lors des élections municipales d’avril-mai 1945. Et participent ensuite à leur premier scrutin national avec les législatives d'octobre 1945. En 1946, le préambule de la Constitution de la IVe République rappellera que "la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme". Une disposition reprise douze ans plus tard dans le texte fondateur de la Ve République qui, depuis la révision constitutionnelle de 2008, établit dès son article premier que "la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales".