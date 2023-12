Le jour où... il y a 56 ans, la pilule contraceptive était légalisée en France

Le 28 décembre 1967, le général de Gaulle promulguait une loi "relative à la régulation des naissances", déposée par le député Lucien Neuwirth. Ce texte historique venait légaliser la contraception, et notamment l'usage de la pilule. Mais il faudra attendre six ans de plus avant que les premières pilules soient autorisées à la vente.

Un chemin long et sinueux. Le 28 décembre 1967, il y a tout juste 56 ans, le président Charles de Gaulle, retiré en famille à Colombey-les-Deux-Églises pour les fêtes, promulgue une loi historique. Abrogeant des textes de 1920 qui interdisent l'usage de moyens "anticonceptionnels", elle légalise notamment l'usage de la pilule contraceptive, permettant aux femmes de prendre le contrôle de leur corps et de dissocier la sexualité de la reproduction. L'aboutissement d'un long travail législatif mené par le député gaulliste Lucien Neuwirth qui, avant même le Parlement, a dû convaincre dans son propre camp, dont le général lui-même.

Convaincre le général de Gaulle

Le chef de l'État y fut effectivement longtemps hostile. Plutôt partisan d'une politique nataliste, de Gaulle avait notamment été choqué en 1965, lorsque le candidat de gauche François Mitterrand avait proposé dans son programme la libéralisation de la pilule contraceptive. "Vous allez contre ce que la femme a de plus précieux, la fécondité. Elle est faite pour enfanter ! Si on tolère la pilule, on ne tiendra plus rien ! Le sexe va tout envahir !", certifiait alors le général, comme le rapporte Alain Peyrefitte, dans son portrait du chef de l'État, C'était de Gaulle...

Mais en 1966, le député de la Loire Lucien Neuwirth parvient à le convaincre. Il raconte lors d'un entretien à l'AFP en 2013 que c'est en exposant, pendant 45 minutes, la misère des femmes, mères malgré elles, et les horreurs de l'avortement clandestin que le député finit par emporter l'adhésion présidentielle. Lui-même découvrit l'existence de la pilule lorsqu'il rejoignit la résistance et de Gaulle à Londres en 1942. Il devint alors le fournisseur attitré de ses amis de La France libre, gagnant le surnom de "Lulu la pilule".

De vifs débats le long du processus législatif

Dès années plus tard, malgré le soutien du général de Gaulle, l'opposition est forte contre la proposition de loi déposée par le député, le jour de son anniversaire, le 18 mai 1966. Un moyen symbolique, selon lui, de montrer à ses adversaires son respect de la naissance, alors qu'il est traité, au sein de son propre camp, de "fossoyeur de la France" ou "d'assassins d'enfants". Les adversaires de cette loi estiment qu'elle va entrainer une baisse de la natalité et un relâchement des mœurs. Ils pointent aussi la nocivité supposée des méthodes contraceptives.

Afin d'entendre tous les avis, une commission spéciale est constituée le 11 juin 1966. Parmi ses membres, François Mitterrand, mais aussi cinq femmes députées, sur les six qui siègent alors à l'Assemblée nationale. La commission reçoit jusqu’au 17 novembre les autorités religieuses, les associations concernées par la légalisation de la contraception, des scientifiques, l’économiste Alfred Sauvy, qui estime que la libéralisation de la contraception pourrait avoir un impact sur la courbe des naissances, ou encore le sociologue Pierre Bourdieu.

À la suite de ces auditions, Lucien Neuwirth met en discussion, le 1er juillet 1967, sa proposition pour abroger la loi nataliste qui depuis 1920 réprime la contraception. "Une loi de circonstance faite pour compenser la terrible hémorragie causée par la Première Guerre mondiale", décrit le député gaulliste. "L'heure est désormais venue de passer de la maternité accidentelle à une maternité consciente et pleinement responsable".

Le 19 décembre 1967, après un passage en commission mixte paritaire, la proposition est définitivement votée dans une version édulcorée. L'aboutissement d'un an de vifs débats dans la société et au sein du Parlement. Pour y parvenir, Lucien Neuwirth est obligé d'user d'un stratagème. Le texte est effectivement adopté au cours d'un vote nocturne, à main levée, ce qui permet de ne pas afficher les noms des opposants et des partisans. La loi remporte l'ensemble des voix de la gauche et une partie de celles de la droite, majoritaire à l'époque. La contraception, et notamment la pilule contraceptive, est par conséquent autorisée en France.

Suite au combat législatif, il faudra attendre 1969 pour que paraisse le premier décret d'application sur la fabrication et la délivrance des contraceptifs. Les derniers décrets relatifs à la libéralisation de la contraception, celui qui autorise le stérilet et celui qui définit les missions des Centres de planning familial, ne seront publiés qu'au printemps 1972. Enfin, ce n'est qu'en 1973, soit il y a tout juste 50 ans, que le combat de "Lulu la pilule" aboutira avec l'autorisation de la vente des premières pilules contraceptives en France.