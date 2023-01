Le jour où... il y a trois ans, la France détectait ses premiers cas de Covid-19

Salon de l'agriculture écourté, Salon du livre annulé, matchs reportés, concerts supprimés : les événements perturbés se multiplient, les ventes de billets s'effondrent. Le 8 mars, le cap des 1.000 cas est franchi. Le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes. Le monde du sport se met, lui, à l'arrêt. Le 12 mars, alors que la France compte plus de 2.800 cas et 61 décès, Emmanuel Macron annonce la fermeture de toutes les crèches, les établissements scolaires et les universités à partir du 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. Les personnes de plus de 70 ans sont invitées à rester chez elle et l'ensemble des Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. L'heure du confinement généralisé, face à "la plus grave crise sanitaire (que traverse le pays) depuis un siècle".