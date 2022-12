Le jour où… la fin du monde devait avoir lieu dans le petit village de Bugarach

L'éventualité d'une affluence de mystiques et de curieux avait poussé les autorités à interdire les accès au mont lui-même et à boucler préventivement tout le secteur trois jours avant et un ou deux jours après la date fatidique. Une centaine de policiers et de pompiers avaient contrôlé les accès au village de 200 âmes niché au pied de la montagne. Après les alertes du maire plusieurs mois avant le 21 décembre 2012, la fréquentation du pic avait augmenté de 30 à 40%, et la région avait même vu s'installer de nouveaux arrivants. Le pays cathare, et plus largement l'Aude et les Pyrénées-Orientales voisines, sont devenus des terres de prédilection pour les prophètes de l'apocalypse, selon la mission interministérielle contre les sectes.

Le 22 décembre, le monde entier avait pu constater que Bugarach avait échappé, comme l'ensemble de l'humanité, à la 183ème fin du monde annoncée depuis la chute de l'Empire romain, il y a quelque 1600 ans.