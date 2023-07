8 signes à connaître pour mieux comprendre l'attitude de votre chien

De la peur et du besoin de se défendre, peut découler un comportement agressif. Face à la menace, le chien fait tout pour se grandir et paraître plus imposant en redressant le corps, la tête, les oreilles et la queue. Les poils se hérissent et forment une crête, les babines se retroussent pour montrer les dents. Afin d'intimider davantage l'adversaire, il grogne, aboie et peut même claquer ses mâchoires.