Le ministère de l'Éducation nationale promet "jusqu'à 25% d'augmentation" pour les enseignants

L'ensemble des professeurs seront concernés par cette hausse : si le gouvernement souhaite mettre l'accent sur la revalorisation des professeurs en début de carrière, de manière inconditionnelle, les autres ne resteront pas en reste, assure-t-il. "Tous les professeurs, quelle que soit leur ancienneté, sont susceptibles d'être augmentés, au titre de l'inconditionnel et au titre des missions supplémentaires", avait indiqué le ministère à l'AFP.

Le ministre de l'Éducation Nationale Pap Ndiaye s'étant engagé à ce qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2000 euros net par mois à compter de la rentrée 2023, cette hausse pour les "néo-titulaires" entraînera "de fait une revalorisation et une révision de l'ensemble de la progression", a ajouté la rue de Grenelle. "Quand on a plus d'ancienneté, on gagne évidemment plus que ceux qui viennent d'arriver", a-t-elle appuyé. En année pleine, le coût pérenne de ces revalorisations "dépassera 2 milliards d'euros", précise Bercy.

"Les deuxièmes moitiés de carrière seront au moins concernées par les nouvelles missions ou des avancements plus rapides", a ajouté le ministère auprès du Parisien. L'ensemble de ces hausses de salaire sont programmées pour la rentrée scolaire 2023, précise le quotidien.