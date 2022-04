Le ministère de l'Intérieur héberge-t-il ses données sur des serveurs à l'étranger ?

TF1info, après avoir découvert ces publications, a interrogé le ministère de la Défense. Qui s'est empressé de faire remarquer qu'il "n'héberge aucune donnée à l'étranger". En revanche, indique-t-il, "notamment pour la diffusion des résultats des élections, il utilise les services d'un réseau de diffusion de contenu (CDN) qui permet de diffuser l'information rapidement dans le monde entier". Une manière aussi d'éviter des attaques informatiques de type "denial-of-service", nous glisse-t-on.

Les CDN dont il est ici question servent essentiellement à réduire les délais de latence. Le site de la société Akamai tente d'en résumer le principe de la sorte : "Si vous êtes à New York et que vous souhaitez consulter le site Web de votre magasin préféré à Londres, qui est hébergé sur un serveur au Royaume-Uni, le chargement du contenu sera lent si la requête doit traverser l'océan Atlantique. Pour remédier à ce problème, un CDN stocke une version en cache du contenu du site Web londonien sur plusieurs sites géographiques dans le monde, également appelés 'points de présence' (PoP). Ces points de présence contiennent leurs propres serveurs de mise en cache et sont chargés de diffuser ce contenu à proximité de l'endroit où vous vous trouvez à New York."