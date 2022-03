Moquée de Cannes : le ministère de l'Intérieur renonce à fermer le lieu de culte

Le ministère de l'Intérieur fait machine arrière et renonce finalement à la fermeture administrative de la mosquée Al-Madin Al-Mounawara à Cannes, a fait savoir ce mardi la préfecture des Alpes-Maritimes. "La décision qui a été prise la semaine dernière par le ministère de l'Intérieur est de ne pas prendre de mesure de fermeture administrative, à la lumière des éléments fournis par les nouveaux responsables de la mosquée", explique la préfecture, citée par l'AFP.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé, mercredi 12 janvier sur Cnews, avoir lancé une procédure de fermeture administrative contre ce lieu de culte. En cause, des "propos antisémites (et) des soutiens au CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France) et BarakaCity", deux associations dissoutes fin 2020 dans le sillage de l’assassinat de Samuel Paty, avait-il alors expliqué pour justifier cette décision.