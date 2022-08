Bruno Le Maire assure que les prix de l'énergie pourraient doubler en 2023 "sans bouclier tarifaire"

Bruno Le Maire défend son bouclier tarifaire. Dans une interview aux Échos, mercredi 31 août, le ministre de l'Économie a assuré que sans ce dispositif, l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité pourrait représenter en moyenne 120 euros par mois et par ménage en 2023.

"Sans le bouclier tarifaire, l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité serait d'au moins 100% l'année prochaine ! Soit une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage", assure-t-il au quotidien économique. "Il y aura une hausse des prix de l'énergie début 2023, mais elle sera contenue et raisonnable par rapport à ce scénario du pire", rappelle-t-il.