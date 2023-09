Le moral des jeunes retrouve des couleurs, trois ans après le début de la crise Covid

Ainsi, en 2023, 64% des 18-30 ans déclarent que leur vie correspond à leurs attentes, et ce malgré un contexte "potentiellement difficile pour la jeunesse", miné par "l'inflation, le changement climatique ou la guerre en Ukraine".

Cette année revient alors dans la moyenne des huit dernières années et affiche des résultats plus positifs quant à l'optimisme des jeunes pour leur futur proche. En effet, 67% d'entre eux se déclarent confiants pour les trois années à venir, soit un point de plus qu'en 2022 et sept points de plus qu'en 2021. En comparaison, "seuls 44 % des plus de 30 ans se déclarent confiants pour les trois prochaines années", indique l'enquête.

Pour expliquer en partie ce chiffre, le rapport avance que le contexte du marché de l'emploi est "nettement plus positif en 2023" avec "une baisse du chômage qui profite notamment aux jeunes générations".