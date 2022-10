Le mouvement de grève du mardi 19 mars sera très suivi dans les écoles

Pour les enseignants, cette journée permettra de "protester contre l'orientation de la politique éducative", indique Francette Popineau, secrétaire générale du syndicat. Le projet de loi "sur l'école de la confiance", voté en février à l'Assemblée nationale, ne donne aucun moyen supplémentaire, "sauf aux écoles privées", ajoute-t-elle.

Dans le cadre de cette loi, l'instruction obligatoire démarre à trois ans, et non plus à six, et engendre, de fait, des dépenses nouvelles pour les communes, en direction des maternelles privées. Aux dépens des écoles publiques, assurent ses opposants. La quasi-totalité des enfants de 3 à 6 ans qui ne sont pas scolarisés résident dans les départements et régions d'Outre-Mer, rappelle la responsable syndicale. Mais aucun effort financier n'a été fait dans leur direction, ajoute-t-elle.