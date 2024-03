"Le nez dans le guidon", "faire un carton" : quand les figures de l'info de TF1 jouent avec les expressions françaises issues du sport

Du 16 au 24 mars, c'est la semaine de la langue française et de la Francophonie. Le thème de cette année, Sur le podium, permet de découvrir et de s’approprier les mots du sport et le vocabulaire de l’Olympisme. Le groupe TF1 s'associe à cette initiative en publiant une vidéo pour l'occasion : découvrez toutes les expressions françaises issues du sport.

La Semaine de la langue française et de la Francophonie s'ouvre du 16 mars jusqu'au 24 mars 2024. Cette semaine permet de célébrer la langue française à travers de nombreuses animations organisées partout en France et à l'étranger. "TF1 s'associe pleinement à cette opération", introduit Jean-Claude Narcy, dans une vidéo créée pour l'occasion. "La langue française est l'une des deux langues officielles des JO", rappelle-t-il. En effet, avec l'anglais, ce sont les deux langues des Jeux depuis 1896. C’est d'ailleurs inscrit dans l’article 23 de la charte olympique grâce à Pierre de Coubertin, père fondateur des JO de l’ère moderne et du Comité international olympique (CIO). Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 constituent ainsi une opportunité pour célébrer la langue française dans le monde entier.

Alors, à l'approche des JO, l'édition propose de découvrir et de s’approprier les mots du sport et le vocabulaire de l’Olympisme à travers le thème Sur le podium. Les mots accompagnent le sport et chaque sport a ses règles écrites. L'occasion de faire un focus sur les expressions françaises, qui sont en lien avec le sport. "Comme vous allez le constater, dans notre vie quotidienne, sociale et professionnelle, nous employons des mots, des expressions, issues du langage sportif", indique Jean-Claude Narcy. Et vous n'imaginez pas à quel point elles sont nombreuses.

À chaque sport, son expression

En plein jogging sous la pluie, Gilles Bouleau, présentateur du JT de 20 heures, confie que "le journal télévisé, c'est du marathon : tu pars dans les startingblocks, tu passes le relais aux copains et après, tu refais un tour de piste". Pour l'athlétisme, on utilise également souvent l'expression "avoir une longueur d'avance". Pour Ange Noiret, météorologiste, l'expression qu'il utilise le plus, c'est la comparaison entre le grand écart des gymnastes avec "le grand écart des températures".

"Moi dans mon métier, il y a une expression d'origine sportive que j'adore : on ne change pas une équipe qui gagne ! Et je peux vous dire qu'on a la tête dans le guidon toute la journée et qu'on mouille nos maillots pour les téléspectateurs", ironise Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT le week-end. Marie-Sophie Lacarrau, qui franchit les portes de TF1 avec sa trottinette, affirme qu'elle lui permet de démarrer sa journée "sur les chapeaux de roues".

Dans cette vidéo, vous ne découvrirez qu'une infime partie des expressions françaises empruntées au sport. D'autres sont également courantes comme "être mis sur la touche" ou "tacler quelqu'un", en football, "coiffer au poteau", en équitation, "faire un carton" en tir sportif, "être en pôle position" pour la formule 1, mais aussi certaines expressions telles que "épater la galerie", dont le sport est parfois plus difficile à trouver. Vous l'avez ? Il s'agit du jeu de paume.