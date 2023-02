Le nombre de naissances en 2022, au plus bas "depuis la Libération" ?

Dans ses séries longues (utilisées notamment dans notre infographie), l'Insee présente uniquement les données relatives à la France métropolitaine. Elle ne dispose en effet pas de données consolidées assez anciennes relatives aux DROM-COM. Dès lors, est-il abusif d'évoquer un nombre historiquement bas de naissances en 2022 ? Les chiffres de natalité à la Réunion, en Guyane ou en Guadeloupe seraient-ils susceptibles d'invalider ce constat ? Non, répond l'Insee, interrogée sur ce point précis. L'institut juge "plus que probable", que 2022 soit l'année avec le plus faible nombre de naissances : "en observant la série en France métropolitaine, on constate qu’entre 1946 et 1993, il n’y a que 2 années qui sont inférieures à 723.000 sur ce champ réduit. 1993 avec 712.000 naissances et 1976 avec 720.000 naissances. Comme il y avait environ 30.000 naissances annuelles dans les DOM entre 1994 et 2013, difficile d’imaginer qu’il y en aurait eu moins de 11.000 en 1993, ou moins de 3000 en 1976. D’où la conclusion de l’institut qualifiant 2022 de point bas historique depuis 1946."

Soulignons que si le nombre de naissances connaît un plus bas historique depuis 1946 en France, notre pays demeure celui à travers l'UE où le nombre d'enfants par femme est le plus élevé. Il était de 1,83 en 2020, bien supérieur à la moyenne des 27 (1,5 enfant). Parmi les pays où la natalité est la moins élevée, on retrouve deux de nos voisins : l'Italie (1,24 enfant par femme) et l'Espagne (1,19).