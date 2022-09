Violences conjugales : le 3919 désormais joignable 24h/24 du lundi au vendredi

"La montée en charge va être progressive et l'accessibilité 24h/24 le week-end sera mise en place dans le courant de l'été", a déclaré ce lundi à l'AFP Françoise Brié, directrice générale de la FNSF, précisant que le 3919 reste joignable les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures. Pour assurer les nouveaux horaires, une dizaine d'écoutantes supplémentaires ont été "embauchées et formées à l'écoute des victimes de violences conjugales", a poursuivi la directrice.