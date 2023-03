Le pape François célèbrera une messe à Marseille le 23 septembre

Cette visite papale comprendra trois temps, "une prière œcuménique et interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde en mémoire des migrants disparus en mer, une rencontre avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée, et une messe ouverte à tous, Marseillais et pèlerins venus d'ailleurs pour prier avec lui", détaille l'évêché. "Dans l'attente de ce grand événement, nous prions pour le prompt rétablissement de la santé du Saint-Père", ajoute le texte.

"C’est une semaine d'échanges et de travail pour comprendre les défis que connaît la Méditerranée (crises politiques, inégalités, enjeux écologiques, mémoire blessée...), valoriser les ressources dont elle dispose pour y répondre (des lieux saints et des grandes figures partagées, le dialogue des croyants, un patrimoine culturel commun...) et dessiner de nouveaux chemins de paix et de réconciliation dans lesquels les Églises sont invitées à occuper une place particulière, au service du bien commun", explique le diocèse de Marseille sur son site internet. La dernière édition s'était tenue en février 2022 à Florence. Toutefois, le chef du Vatican avait dû renoncer à y assister.