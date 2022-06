Le pape reporte son voyage en Afrique, son état de santé inquiète

et créez votre JT rien que pour vous.

Le Vatican a annoncé, vendredi, le report du voyage du pape en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet. Des fortes douleurs au genou seraient à l'origine de cette annulation.

L'état de santé du pape François au centre des attentions. Le souverain pontife de 85 ans est contraint de reporter son voyage en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, a annoncé, vendredi 10 juin, le Vatican. "Acceptant la demande de ses médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage (...) à une date ultérieure qui reste à définir", a indiqué Matteo Bruni, directeur du service de presse.

Des douleurs récurrentes et de plus en plus handicapantes

Aucune précision n'est, en revanche, donnée sur le déplacement au Canada (du 24 au 30 juillet). Lors de celui-ci, le pape devrait renouveler ses excuses pour les violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats pour autochtones. Cette annonce inattendue intervient alors que les préparatifs battaient leur plein. Récemment, le Saint-Siège avait même dévoilé le programme détaillé de ce voyage de six jours, lors duquel le chef de l'Église catholique devait se rendre à Kinshasa, Goma et Juba.

Les douleurs au genou droit de l'Argentin ne sont, elles, pas nouvelles. Depuis début mai, il était apparu en fauteuil roulant. Il a également annoncé devoir subir des infiltrations, des injections d'anti-inflammatoires à base de corticoïdes. "Cela fait un moment que je suis dans cet état, je n'arrive plus à marcher", avait-il confié le mois dernier, dans une interview au quotidien italien Il Corriere della Sera, après l'annulation de plusieurs rencontres prévues à son agenda.

En parallèle, le dirigeant souffre de douleurs à la hanche qui le font boiter et a subi en juillet 2021 une délicate opération au colon. Ces douleurs ont aussi conduit le pape à renoncer à sa visite au Liban, prévue début juin. Il a sobrement invoqué "des raisons de santé".