Le permis de conduire bientôt accessible sur smartphone

Après la carte nationale d’identité, au tour du permis de conduire ! L'application mobile France Identité, actuellement en cours de déploiement, va intégrer un double numérique de votre titre de conduite. Il sera accessible directement sur votre smartphone d'un simple clic et même hors connexion. L’utilisation du permis dématérialisé sera testée de manière expérimentale à partir du second semestre de cette année dans trois départements : le Rhône, les Hauts-de-Seine et l’Eure-et-Loir, puis il sera généralisé sur tout le territoire début 2024.