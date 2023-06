Le permis de conduire dès 17 ans ? "Ce n'est pas une bonne solution", estime l'association Prévention Routière

Passer son permis de conduire dès 17 ans ? Matignon y pense. Selon franceinfo, Elisabeth Borne pourrait même officialiser cette décision la semaine prochaine. Pour le gouvernement, cela permettrait de favoriser la mobilité des jeunes, notamment celle des apprentis, que l'exécutif souhaite voir de plus en plus nombreux. Une cause juste, estime l'association Prévention routière, mais qui mériterait d'autres solutions. Les explications pour TF1info d'Anne Lavaud, la déléguée générale de l'association.

Est-ce selon vous une bonne mesure ?

Il y a de plus en plus de jeunes en alternance ou en apprentissage, il faut favoriser leur mobilité. Mais selon nous, ce n'est pas une bonne solution de résoudre cette problématique - réelle - par une exposition aux risques supérieure pour ces jeunes. La mortalité sur route est la première cause de mortalité des 18/24 ans. Il y a une perception et une appréhension du risque qui est difficile auprès des jeunes. Nous savons que la finalisation de l'appréhension du risque est terminée vers 24/25 ans. Les années précédentes, les prises de risque sont souvent un peu excessives.

En outre, cela risque de représenter un coût supplémentaire. Pour les jeunes, le montant des assurances est déjà très élevé. Si on rajoute une année supplémentaire d'exposition au risque, les prix vont encore augmenter.