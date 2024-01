Le potager en hiver : que planter, semer et récolter au jardin en février ?

Même si les températures sont encore froides, les beaux jours ne sont pas loin. Pour le jardinier, il y a beaucoup à faire dans le potager. Récolter, planter, semer… On vous explique ce qui vous attend en février au jardin.

Certes, la terre est encore au repos en février. Cependant, le printemps n’est pas loin et les beaux jours arrivent doucement. Pendant cette période, il y a beaucoup à faire pour le jardinier. Non seulement, il y a des produits à récolter, mais on commence également à planter certains fruits et légumes. Voici tout ce qu’on peut faire dans son potager en février.

Quels semis pour le mois de février ?

Il est important de savoir qu’en février, plusieurs types de semis nous attendent. D’une part, les semis en intérieur et d’autre part, les semis en extérieur. Ainsi, pour la culture sous serre ou à l’abri, bien au chaud, on sème les aubergines, les tomates, les piments et les poivrons. La serre devra être chauffée à 25°. Les artichauts, les céleris, les radis, les carottes, les choux de printemps, les laitues ou encore les poireaux d’été peuvent être semés sous abri. Enfin, les fèves, les épinards et les pois, quant à eux, sont semés en pleine terre, à condition que celle-ci soit bien exposée.

Que planter en février ?

Il est aussi possible de commencer à planter des végétaux dès le mois de février, si le sol n’est pas gelé. On plante ainsi l’ail rose dans un sol humide et lourd. On peut également planter les bulbes d’échalotes et des oignons pour une récolte plus rapide. Si le climat est doux, c’est le moment de planter la pomme de terre primeur, mais aussi la bourrache et la camomille romaine pour les aficionados d’herbes aromatiques. Côté verger, place aux abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers et autres néfliers. Enfin, si vous êtes un amoureux des fruits rouges tels que la framboise, la groseille, la mûre ou la myrtille, fin février est une période propice pour leur plantation.

Les travaux du jardinier en février ?

Il est temps de préparer le réveil de la nature. Pour que votre potager soit prêt pour le retour des beaux jours, on n’oublie pas de travailler le sol pour l’aérer, on passe un coup de bêche ou de grelinette si celle-ci est collante. On taille les pommiers, les poiriers et les vignes. C’est aussi le moment idéal pour traiter les arbres avec de la bouillie bordelaise. On apporte de l’engrais vert, comme du fumier ou du compost, afin d’apporter un coup de fouet à la terre et de préparer doucement les parcelles. On peut également récolter les légumes de saison, à savoir les endives, les choux, les laitues à couper, les mâches et les poireaux d’hiver.