Le président de la région Corse, Gilles Simeoni, propose d'accueillir l'Ocean Viking dans l'un des ports de l'île

Le nouveau gouvernement italien, le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale, s'est engagé à observer une ligne dure vis-à-vis des migrants. Il réclame une plus grande solidarité des pays européens dans l'accueil des migrants et estime que les États sous le drapeau desquels les bateaux naviguent doivent prendre leur part. Ce mardi soir, le gouvernement français a dénoncé le "comportement inacceptable" des autorités italiennes qui refusent d'autoriser à accoster le navire. L'attitude des autorités italiennes est "contraire au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne", a ainsi déclaré à l'AFP une source gouvernementale française.