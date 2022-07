Gros coup de chaud sur la France, Macron à Beyrouth, un policier tué au Mans... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Drame au Mans (Sarthe) où un policier de 43 ans est décédé après avoir été renversé par un conducteur qui a tenté de prendre la fuite au cours d’un contrôle routier, dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 août. Aux alentours de 3h30, l’équipage du brigadier est intervenu après le signalement par les pompiers d’un conducteur ivre endormi en pleine voie. Le policier, père de trois filles, est décédé sur place des suites de ses blessures. Le chauffard a été interpellé. Âge de 26 ans, il a déjà fait l'objet de deux condamnations, "dont une pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et la seconde pour outrage et rébellion", indique le parquet. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour témoigner de son soutien aux forces de l'ordre.