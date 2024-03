Le risque d’accident est-il plus important au volant d’une voiture puissante ?

Un conducteur de voiture prendrait-il plus de risques au volant d’une voiture puissante ? Une étude démontre que plus une voiture est puissante, plus le risque d’accident augmente.

Plus hautes, plus lourdes, plus puissantes. Chez les concessionnaires de voitures, les SUV se vendent comme des petits pains. En 2023, la part de marché de ces modèles était de 47 % devançant la traditionnelle berline. Résultat, sur les routes, les voitures prennent davantage d’espace. Sous le capot de ces automobiles plus lourdes, les moteurs ont besoin de plus de puissance et accumulent en conséquence les chevaux. Ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes, notamment en matière de sécurité et de risque d’accident.

Une étude réalisée par carVertical, entreprise spécialisée dans la collecte d'informations sur l'historique des véhicules, démontre que plus une voiture est puissante, plus elle risque de subir ou de provoquer des accidents. Pour arriver à ce constat, elle s’est basée sur les rapports des voitures d'occasion de 43 marques. Dans tous les cas, sans prendre en compte le comportement des conducteurs, les voitures dotées de moteurs plus puissants étaient plus susceptibles d'être impliquées dans des accidents.

Prisés en occasion, les BMW parmi les plus endommagées

Dans le détail, le constructeur allemand BMW se démarque parmi toutes les marques de véhicules analysés dans la recherche. 60,3 % des modèles pourvus de motorisations les moins puissantes (jusqu’à 134 chevaux) ont déjà subi un accident mineur ou majeur, qu’il soit responsable ou pas. Un chiffre qui grimpe à 68,6 % pour les BMW avec des moteurs de plus de 544 chevaux ! L’étude ne précise pas le nombre de véhicules concernés. Une donnée qui pourrait avoir son importance, car ce type de motorisation, quelle que soit la marque, se trouve en général sur les modèles les plus coûteux et en conséquence pas forcément ceux que l’on croise le plus souvent sur les routes, même en occasion.

Chez un autre constructeur allemand, Volkswagen, 42,6 % des véhicules de la marque, avec des moteurs allant jusqu'à 136 chevaux, étaient endommagés, quand les motorisations puissantes (de 407 à 544 chevaux) affichent un taux de 48,9 %. Du côté du Japonais Toyota, le taux de dommages est l’un de ceux qui fluctuent le moins entre modèles puissants et moins puissants : 39,5 % à 36 %.

Les marques françaises moins impliquées

Les marques françaises affichent de meilleurs chiffres. Une Renault sur trois (36,3 %) aux moteurs les moins puissants subit un accident mineur ou majeur. Des chiffres qui augmentent également en fonction de la puissance : 43 % des voitures comportant de 407 à 544 chevaux affichent des dommages. Chez Citroën, les chiffres diffèrent moins : 37,1 % des voitures légères se retrouvent accidentées, contre 40,5 % des voitures à la puissance supérieure à 270 chevaux. Enfin, chez Peugeot, 33,4 % des voitures avec un moteur allant jusqu'à 183 chevaux enregistrent des dommages contre 41,3 % pour les modèles plus puissants (410 à 540 chevaux).

L’importance de prendre en compte le risque d’accident

"Les voitures plus puissantes ignorent les limites de vitesse et leurs conducteurs prennent des risques plus élevés. Dans l'étude que nous avons menée, nous n'avons trouvé aucun fabricant de voitures dont les modèles avec des moteurs peu puissants étaient plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents que leurs modèles plus puissants", commente Matas Buzelis, expert automobile et responsable des communications chez carVertical. D’après lui, il ne faut pas sous-estimer un historique d'accidents graves, un véritable "signal d'alarme pour les acheteurs. Il faut consulter un mécanicien professionnel afin de savoir si les dommages subis par une voiture peuvent avoir un impact sur son utilisation à long terme", conclut-il.

Une autre étude, menée par L’Institut VIAS pour la sécurité routière, a analysé toutes les données concernant les accidents sur les routes françaises entre 2017 et 2021. Résultat, les véhicules plus puissants rendent vulnérables les passagers des autres voitures et les piétons. Dans une collision entre deux voitures dont l’une pèse au moins le double de l’autre, les occupants du véhicule léger courent trois fois plus de risques de subir des lésions graves que lorsque les deux véhicules ont une masse similaire. De même, le risque de blessures mortelles pour un piéton ou un cycliste heurté par une voiture dont le capot est 10 cm plus haut que la moyenne, augmente de 30 %.