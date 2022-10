Le risque d’incendie au plus haut en France : du jamais-vu en octobre

Les flammes font plusieurs mètres de haut. Depuis dimanche, un incendie dévore les massifs à l’ouest du cap Corse. Une région escarpée où les pompiers avancent difficilement, où les hélicoptères bombardiers sont indispensables. 125 hectares de végétation ont brulé au cœur de l’automne. "On n’est plus uniquement soumis aux feux de forêt durant l’été. On peut avoir maintenant des feux importants aussi bien en automne qu’en hiver, au printemps. Il suffit qu’on ait des épisodes de sécheresse et de chaleur et on a des feux qui prennent de l’ampleur", affirme Michael Pelissier, commandant des opérations de secours.