Paris : le Sacré Cœur illuminé en rouge mercredi soir "pour alerter sur les persécutions des chrétiens"

De Paris à Rio, trois monuments célèbres seront illuminés en rouge ce mercredi soir. L'initiative concernera notamment le Sacré Cœur, le Colisée et la statue du Christ afin d'alerter "sur les persécutions des chrétiens dans le monde". L'organisation Aide à l'Église en détresse prévoit que l'initiative soit également suivie "dans des centaines d'églises".

Trois monuments célébrissimes illuminés de rouge. Le Sacré Cœur à Paris, le Colisée à Rome et la statue du Christ rédempteur à Rio seront allumés en référence au "sang versé" dans la soirée de ce mercredi 22 novembre "pour alerter sur les persécutions des chrétiens dans le monde", a indiqué l'organisation Aide à l'Église en détresse (AED) à l'AFP.

Une initiative suivie dans des "centaines d'églises"

Cette initiative est organisée la troisième semaine de novembre depuis 2015. Mais en 2022, crise énergétique oblige, le Sacré Cœur s'était contenté de faire sonner les cloches. L'action avait aussi été entravée les années précédentes par la crise sanitaire. Cette année, elle se tiendra comme prévu dans une douzaine de pays, a précisé la branche française de l'organisation catholique.

Dans la capitale, le Sacré Cœur sera illuminé du crépuscule jusqu'à minuit, avec une veillée de prières prévue à 21 heures. Dans le reste du pays, l'événement sera également suivi à la basilique de Lourdes et dans plusieurs cathédrales, dont celles de Chartres et de Bourges.

"L'illumination en rouge de cathédrales, d'églises et de sanctuaires symbolisera le sang versé et la foi chrétienne opprimée", a précisé dans un communiqué Benoît de Blanpré, directeur de l'AED en France. Une façon pour l'organisation de "rendre visible la violence invisible et silencieuse subie par tant de chrétiens dans le monde". L'AED prévoit que l'initiative sera aussi menée "dans des centaines d’églises, de monuments et de bâtiments" dans le monde, notamment sur la place Saint-Étienne de Vienne en Autriche, à la cathédrale de Dresde en Allemagne et celle de Melbourne en Australie.