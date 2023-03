Bondé, le Salon de l'Agriculture ferme ses accès aux nouveaux visiteurs pour garantir la sécurité

En ce premier weekend de mars, la foule s'est rapidement massée dans les allées. Dès la matinée, certaines zones ont été prises d'assaut, rendant parfois difficile les déplacements des visiteurs sur le site. Outre un public largement familial, les journalistes de l'AFP ont aussi constaté la présence de groupes de visiteurs alcoolisés, de moins en moins lucides à mesure que les heures défilaient et que se vidaient les futs de bières de brasseurs.

Dans le courant de la semaine, le directeur du Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca), propriétaire du Salon, avait souhaité que les visiteurs préservent cette "grande fête populaire" des excès dus à l'alcool. "Ce salon est une fête populaire, familiale, et doit le rester. On n'est pas un festival", avait lancé Arnaud Lemoine. Il précisait que le nombre d'agents de sécurité avait "pratiquement doublé par rapport à l'an dernier". Il faudra attendre la fin du weekend pour savoir si le record de visites du salon sera battu. En 2014, plus de 700.000 personnes s'étaient déplacées pour prendre part à ce grand rendez-vous annuel de l'agriculture française.