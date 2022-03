Le sentiment de bonheur au plus haut chez les Français depuis 2012, selon une étude internationale

Quel est "le pays le plus heureux du monde" ? Cette année encore, la palme revient à la Finlande avec une note de 7,82 sur 10. Depuis 2017, ce pays d'Europe du Nord caracole en tête de ce classement international qui allient le niveau de bonheur des habitants avec d'autres indicateurs sociétaux. Derrière, les Finlandais, le Danemark et l'Islande complètent le podium du "World Happiness Report", une étude sponsorisée par l'ONU.

Par rapport à l'édition précédente, le haut du classement reste inchangé avec la Suisse et les Pays-Bas, dans le top 5. "Les trois plus fortes progressions ont été en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie. Les plus forts reculs au Liban, au Venezuela et en Afghanistan", précisent les auteurs de cette étude. À l'avant-dernière place, la position du Liban s'explique par les troubles politiques et la grave crise économique qui secouent le pays. Celui-ci récole une note de seulement 2,95 points sur un maximum de 10.

Petite fierté, la France se situe à la 20ᵉ place. "Son meilleur classement depuis que l'étude existe", pointe le rapport. En un an, le pays gagne une place. Une évolution quasi unique en Europe de l'Ouest. L'Allemagne perd un rang et passe à la 14e place, quand les Anglais, eux, stagnent à la 17ᵉ.