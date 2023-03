"Sharenting" : partager des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, une pratique risquée

En outre, toutes les données et informations publiées sur le net y demeurent "ad vitam eternam". Les photos d'un individu, comme jeune enfant, seront susceptibles d'être ressorties plusieurs années plus tard, aux dépens potentiels dudit individu. Cela peut avoir diverses conséquences, d'autant plus importantes quand les personnes qui apparaissent sur les clichés ou vidéos se retrouvent dans des situations improbables ou humiliantes. "Le cyberharcèlement y trouve un terreau fécond", souligne la proposition de loi. "Le sharenting suscite des inquiétudes quant à la vie privée et au bien-être des enfants", abondent des scientifiques de l’université de Virginie-Occidentale (États-Unis), dans une étude publiée dans la revue The Journal of Consumer Affairs. Dans ce cas de figure, il est également possible que cela ait une influence sur la construction des enfants et leur confiance vis-à-vis des adultes. Sans oublier l'incitation à adopter, à leur tour, de mauvaises pratiques.