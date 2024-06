Votre signe lunaire dépend du positionnement de la Lune lors de votre naissance. Il représente vos émotions et ce qui vous caractérise au plus profond de vous. Un calcul est nécessaire pour connaître votre signe lunaire.

Pour les passionnés d’astrologie, le signe lunaire n’a sans doute plus aucun secret. Mais pour les autres, son existence même est parfois inconnue. Pourtant, sa signification peut être tout aussi intéressante que celle de votre signe astrologique, aussi appelé signe solaire. On vous explique pourquoi.

Qu’est-ce que le signe lunaire ?

En astrologie, le signe solaire, ou signe astrologique, dessine la base de votre personnalité. Il est déterminé selon la constellation dans laquelle se trouvait le soleil le jour de votre naissance. Le signe lunaire est, quant à lui, défini par le positionnement de la Lune dans le thème astral, le jour et l’heure de votre naissance. Il renvoie à ce qu’il y a au plus profond de vous, autrement dit à votre noyau intime. Il représente ainsi vos émotions et votre for intérieur. C’est à lui que vous devez votre instinct, vos réactions les plus primaires, mais aussi vos rêves. Voilà pourquoi il peut être intéressant de regarder l’horoscope de votre signe lunaire, pour avoir une idée de votre état émotionnel dans les jours à venir. Celui-ci peut en effet être plus précis, puisqu’il évolue bien plus vite que le signe solaire. Et pour cause, alors que le Soleil parcourt le zodiaque en un an, la Lune, elle, en fait le tour en 28 jours. Ce qui contribue à rendre l'horoscope lunaire bien plus changeant.

Comment connaître son signe lunaire ?

Puisque la Lune bouge plus rapidement que le Soleil, il est primordial de connaître votre jour, votre heure ainsi que votre lieu de naissance pour définir votre signe lunaire. La Lune peut en effet avoir changé de thème astral en l’espace d’une heure et cela va ainsi modifier votre signe. De ce fait, votre signe solaire ne correspond pas forcément au lunaire.

Pour le connaître, il vous faut procéder à trois phases de calculs. Tout d’abord, il faut savoir quel est le chiffre associé à votre année de naissance. Voici donc les chiffres correspondants :

Pour les personnes nées en 1928, 1947 : 0

Pour les personnes nées en 1966, 1985 : 1

Pour les personnes nées en 1939, 1958 1996, 2004 : 2

Pour les personnes nées en 1931, 1977 : 3

Pour les personnes nées en 1950, 1969, 1988, 2007 : 4

Pour les personnes nées en 1942, 1980, 1999 : 5

Pour les personnes nées en 1961 : 6

Pour les personnes nées en 1934, 1953, 1972, 1991, 2010 : 7

Pour les personnes nées en 1964, 1983, 2002 : 8

Pour les personnes nées en 1945, 1994 : 9

Pour les personnes nées en 1937, 1956, 1975 : 10

Pour les personnes nées en 1948, 1967, 1986 : 11

Pour les personnes nées en 1929, 1940, 1959, 1978, 2005 : 12

Pour les personnes nées en 1932, 1951, 1970, 1997 : 13

Pour les personnes nées en 1943, 1989, 2008 : 14

Pour les personnes nées en 1962 : 15

Pour les personnes nées en 1935, 1981, 2000 : 16

Pour les personnes nées en 1927, 1954, 1973, 1992 : 17

Pour les personnes nées en 1946, 1984 : 18

Pour les personnes nées en 1965, 2003 : 19

Pour les personnes nées en 1938, 1957, 1976, 1995 : 20

Pour les personnes nées en 1930, 1968, 1987 : 21

Pour les personnes nées en 1949, 1998, 2006 : 22

Pour les personnes nées en 1941, 1960, 1979 : 23

Pour les personnes nées en 1952, 1971, 1990 : 24

Pour les personnes nées en 1933, 1944, 1963, 1982, 2009 : 25

Pour les personnes nées en 1936, 1955, 1974, 2001 : 26

Pour les personnes nées en 1993 : 27

À noter qu’il faut ajouter un à ce chiffre correspondant, si vous êtes né une année bisextile.

Une fois cette donnée établie, il faut y additionner le chiffre correspondant à votre mois de naissance.

Pour les personnes nées en janvier : 0

Pour les personnes nées en février : 4

Pour les personnes nées en mars : 4

Pour les personnes nées en avril : 8

Pour les personnes nées en mai : 11

Pour les personnes nées en juin : 14

Pour les personnes nées en juillet : 17

Pour les personnes nées en août : 21

Pour les personnes nées en septembre : 24

Pour les personnes nées en octobre : 27

Pour les personnes nées en novembre : 3

Pour les personnes nées en décembre : 6

Additionnez le tout avec votre jour de naissance.

Si vous obtenez une donnée située entre zéro et 28, le calcul est terminé. Pour ceux qui obtiennent un nombre situé entre 29 et 54, enlevez 27 à votre résultat. Les personnes ayant une somme allant de 55 à 81, doivent y ôter 55. Et enfin, celles qui obtiennent un résultat supérieur à 81 peuvent soustraire 82 à leur total.

Le nombre obtenu vous permet maintenant de connaître votre signe lunaire.

Si vous obtenez 0, 1, 27 ou 28, votre signe lunaire est Bélier.

Si vous obtenez 2, 3, 4, votre signe lunaire est Taureau.

Si vous obtenez 5 ou 6, votre signe lunaire est Gémeaux.

Si vous obtenez 7 ou 8, votre signe lunaire est Cancer.

Si vous obtenez 9 ou 10, votre signe lunaire est Lion.

Si vous obtenez 11, 12, 13, votre signe lunaire est Vierge.

Si vous obtenez 14 ou 15, votre signe lunaire est Balance.

Si vous obtenez 16 ou 17, votre signe lunaire est Scorpion.

Si vous obtenez 18 ou 19, votre signe lunaire est Sagittaire.

Si vous obtenez 20, 21, 22, votre signe lunaire est Capricorne.

Si vous obtenez 23 ou 24, votre signe lunaire est Verseau.

Si vous obtenez 25 ou 26, votre signe lunaire est Poissons.

Il faut aussi savoir que selon les régimes horaires, les calculs peuvent légèrement faire varier le résultat. Pour connaître avec certitude votre signe lunaire, vous pouvez demander à un professionnel de réaliser votre carte du ciel au moment de votre naissance. Certains sites spécialisés et gratuits proposent également des calculs fiables. Libre à vous désormais de regarder votre horoscope lunaire, si la perspective de prédictions plus précises sur votre avenir proche vous intéresse.