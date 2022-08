Le soutien-gorge de plus en plus délaissé par les Françaises

Le no bra devient la norme chez les Françaises. Selon une étude de l'Ifop pour XloveCam, de plus en plus de femmes ne portent plus de soutien-gorge depuis l’isolement imposé par les confinements. En particulier au sein des jeunes générations.

La proportion de jeunes françaises de moins de 25 ans ne portant jamais de soutien-gorge s’élevait cet été à 13% (juin 2022), ce qui constitue un recul significatif par rapport au premier confinement (20% en avril 2020). Cela n’en reste pas moins un niveau trois fois supérieur à celui mesuré avant l’éclatement de la crise sanitaire (4% en février 2020).