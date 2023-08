Le spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne prévu pour la rentrée à Paris sera-t-il interdit ?

Dans une missive adressée à Dieudonné, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, justifie sa position par "des atteintes à la dignité humaine" contenues dans certaines scènes du spectacle. Il existe par ailleurs, selon lui, un "risque sérieux que la tenue de ce spectacle conduise à des troubles graves à l'ordre public avec des personnes hostiles à (la) représentation" et à des affrontements entre partisans et opposants. Or se tiendra à cette date la Coupe du monde de rugby, qui mobilisera une partie conséquente des effectifs de police. L'humoriste a toutefois la possibilité, "jusqu'au 31 août 18h" de présenter "ses observations" avant la décision préfectorale définitive.