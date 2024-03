Nuage de sable du Sahara : le sud-est de la France en alerte pollution aux particules fines

Le sud-est de la France est touché par un épisode de pollution aux particules fines, ont annoncé les préfectures de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) et de l'Hérault. Cela fait suite au passage d'un nuage de sable du Sahara. L'épisode de pollution devrait se poursuivre toute la journée ce samedi et refluer dimanche avec l'arrivée d'orages.

Ces dernières heures, le ciel s'est coloré en orange en de nombreux lieux dans le quart sud-est du pays. Mais après le passage d'un nuage de sable venu du Sahara, qui touche une partie de l'Europe du sud, l'heure est au déclenchement d'une alerte pollution aux particules fines. En effet, les préfectures de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) et de l'Hérault ont indiqué ce samedi que "le seuil d’alerte" a été dépassé ce samedi dans toute la région Paca, mais aussi dans l'Hérault et le Gard, et que cette situation devrait perdurer toute la journée avant de refluer dimanche en raison d'orages prévus dans le sud de la France.

"Le passage d'une masse d'air chargée en particules désertiques est observé depuis vendredi et se poursuit aujourd'hui samedi sur une grande partie du littoral méditerranéen. Ces particules s'ajoutent aux embruns marins, formés par les conditions météorologiques très venteuses sur le littoral. Ces phénomènes naturels entraînent une hausse importante des concentrations de PM10", a précisé la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.

Cette procédure d'alerte à la pollution aux particules fines avait été déclenchée dès vendredi pour la Corse, qui prévoyait la persistance de l'épisode pour tout le week-end.

Eviter les efforts et de produire des émissions supplémentaires

Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé "d'éviter les efforts intenses" et plus généralement de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves, et enfin de réduire les activités physiques et sportives intenses.