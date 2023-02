Le taux d’emploi des femmes a-t-il largement progressé depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir ?

Avant toute chose, il faut rappeler que le taux d'emploi tel que le définit l'Insee correspond au "rapport entre le nombre de personnes en emploi et le nombre total de personnes". Le tout au sein d'une population donnée. Le taux d'emploi qui nous intéresse est celui qui se rapporte aux femmes, et plus précisément à celles qui sont en âge de travailler. C'est pourquoi l'institut de la statistique nous propose un découpage précis de ses données qui se rapporte à la classe d'âge 15-64 ans.

À quoi correspondent les 3,7 points de progression du taux d'emploi des femmes évoqués par Gabriel Attal ? Peu ou prou à l'évolution entre le 1er trimestre 2017 et le 4e trimestre 2022. On note alors une hausse de 3,6 point, proche des 3,7 qu'il mentionne. Problème : cela ne correspond pas exactement au premier quinquennat du président Macron. L'investiture du chef de l'État s'est déroulée à la mi-mai 2017, il est donc plus cohérent de se baser sur les chiffres relatifs au 3e trimestre 2017 pour commencer à mesurer une progression sur son quinquennat. De même, ce premier mandat a pris fin en mai cette année, il faut alors se pencher sur les données au 2e trimestre en comparaison. En n'incluant pas 2017 et 2022 dans leur globalité, on aboutit à une progression du taux d'emploi des femmes inférieure : elle est "seulement" de 2,7 points.