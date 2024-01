Le terme "halal" banni en France et remplacé, sous peine d'amende, par "abattage rituel" ?

Cumulant sur TikTok plus de 3 millions de visionnages, une vidéo prétend que l'étiquetage halal est désormais interdit en France. Les produits seraient tenus d'afficher une mention "abattage rituel" en remplacement. Il s'agit d'une fake news, aucune décision de cette nature n'étant appliquée ou à l'étude.

En à peine plus d'une semaine, une vidéo a cumulé sur le réseau social TikTok plus de 3 millions de visionnages et pas moins de 17.000 commentaires. Postée par un compte nommé "Curieuxdusavoir", cette publication évoque l'interdiction en France du terme "halal", dont l'utilisation serait passible d'une amende de 135 euros. Si les produits halal ne seraient pas prohibés, il faudrait que l'étiquetage soit modifié afin de comporter la mention "abattage rituel". Méfiance : il s'agit d'une fake news.

Une fausse information montée de toutes pièces

Cette modification, lit-on, ferait suite à des "actions de certains Français, qui se sentent mal à l'aise avec l'écriture arabe et la prononciation du mot halal". Quand cette mesure est-elle entrée en vigueur ? Quel texte de loi la détaille ? La vidéo ne l'explique pas. Et pour cause : aucune évolution législative en ce sens n'a été observée en France, le terme "halal" étant toujours tout à fait légal.

Le ministère de l'Agriculture a fait savoir à 20Minutes que prétendre l'inverse relevait de la fake news. Les produits étiquetés "halal" n'ont ainsi aucune raison d'être retirés des rayons, pas plus qu'ils ne doivent modifier leurs emballages pour afficher une mention différente. Diffuser de fausses informations semble toutefois payant pour le compte à l'origine de cette vidéo : les publications postées jusque-là dépassaient rarement les 80.000 visionnages, soit près de 40 fois moins que celle mise en ligne en ce début janvier.

Rappelons que si la législation française et européenne impose une traçabilité très stricte des produits alimentaires et des viandes en particulier, le mode d'abattage ne figure pas sur la liste des informations qui doivent impérativement être communiquées aux consommateurs. Un principe que confirmait le ministère de l'Économie il y a quelques années, et qui demeure en vigueur aujourd'hui.

