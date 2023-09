Leboncoin interdit le commerce d'animaux sauvages sur son site

Elle est désormais bannie. Le site Internet de petites annonces Leboncoin interdit la vente d'animaux sauvages sur sa plateforme. Les nouveaux animaux de compagnie (NAC), tels que les furets ou les lézards, sont également concernés par la mesure. Une décision, prise conjointement avec le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), dont l'entreprise s'est dite "fière" par la voix de sa directrice générale, Amandine de Souza.

"Leboncoin va maintenant recentrer sa catégorie animaux sur les espèces domestiques. Celle-ci a été conçue dans le respect des dispositions légales de la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, avec des rappels à la loi pour les utilisateurs vendeurs et acheteurs", affirme la plateforme de vente en ligne dans un communiqué.