Cannabis récréatif légal en Allemagne : les Français pourront-ils en acheter ?

À partir du 1er avril prochain, le cannabis récréatif sera légal en Allemagne. La consommation de cette drogue reste néanmoins strictement encadrée. Il restera donc difficile pour les Français de pouvoir en acheter sur ce territoire, même pour les frontaliers.

À partir du 1er avril, l'une des lois les plus libérales d'Europe en matière de consommation de cannabis va entrer en vigueur en Allemagne. Acheter du cannabis ou en cultiver chez soi pour son bon plaisir sera désormais possible Outre-Rhin. La consommation de cette drogue restant strictement encadrée, rien ne change néanmoins pour les Français, qui ne pourront pas bénéficier de cette législation, sauf une exception. On vous explique.

Une consommation strictement encadrée

Avec cette nouvelle législation, il sera légal de posséder, de cultiver et de consommer du cannabis en Allemagne pour les personnes de plus de 18 ans. La réglementation reste néanmoins bien encadrée. Pas plus de 25 grammes de cannabis ne pourront être achetés par jour, pas plus de 50 grammes ne pourront être détenus à domicile.

S'il sera également possible de cultiver, chaque membre d'un foyer ne pourra pas avoir plus de trois plants de cannabis. Il sera strictement interdit de partager la récolte d'une plantation privée avec d'autres personnes, et la récolte devra être stockée dans un lieu sécurisé, fermé à clé, et hors de portée des enfants.

Une législation réservée aux résidents en Allemagne

Par ailleurs, cette législation s'adresse essentiellement aux personnes domiciliées en Allemagne depuis plus de six mois. De même, dans un premier temps, le cannabis ne pourra être vendu que via des associations à but non lucratif, appelées des "Clubs de cannabis". Or, seuls les adultes qui résident en Allemagne depuis plus de six mois pourront rejoindre une association, dont le nombre de membres est limité à 500.

Les frontaliers français ne pourront donc pas traverser la frontière pour acheter du cannabis outre-Rhin. Si une personne qui ne réside pas en Allemagne est arrêtée dans le pays en possession de cannabis, elle risque des poursuites pour acquisition illicite de drogue ou importation illégale de cannabis. Des infractions passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, rapporte le Centre européen de la consommation. Seuls les Français résidant en Allemagne depuis plus de six mois pourront donc bénéficier de la libéralisation de la politique allemande en matière de cannabis.

Mais alors que la législation reste répressive vis-à-vis du cannabis en France, la municipalité de Strasbourg, ville reliée à l'Allemagne par un simple pont, a exprimé le souhait de poursuivre une expérimentation locale sur le sujet. "La maire de Strasbourg et moi-même sommes favorables à une expérimentation sur ce territoire avec l'État et l'ARS pour voir comment faire évoluer les choses", a ainsi déclaré le Dr. Alexandre Feltz, adjoint à la santé de la Ville de Strasbourg sur France Bleu Alsace, ce mercredi 27 mars. Selon une étude de Santé publique France, le cannabis était en 2021 la drogue illicite la plus diffusée dans la population française, avec 18 millions de personnes qui en ont déjà consommé au cours de leur vie.