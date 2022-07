Légion d'honneur : Line Renaud, Alain Fischer et Jean-Michel Blanquer dans la promotion du 14-Juillet

Serge Klarsfeld, cofondateur de l'association des "Fils et Filles des Déportés Juifs de France", est élevé à la plus haute distinction, celle de grand-croix. Avocat et historien, il est aussi ambassadeur honoraire de l'Unesco pour l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste. De son côté, son épouse, Beate Klarsfeld, de tous ses combats, y compris la traque des anciens nazis, est promue grand officier.

Line Renaud accède, elle aussi, au rang de grand-croix, de même que Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.